logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Fotogalería

¡GRAN CELEBRACIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Niño de dos años se ahoga en una alberca

La tragedia, durante fiesta infantil en Tamuín

Por Redacción

Septiembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Niño de dos años se ahoga en una alberca

TAMUÍN.- Un niño de dos años perdió la vida durante una fiesta infantil, luego de que en un descuido ingresara a la parte profunda de una alberca; cuando lo encontraron ya era demasiado tarde.

El fatal accidente ocurrió el sábado, poco antes del anochecer, en un salón de eventos sociales donde se llevaba a cabo la celebración.

Fuentes oficiales informaron que el menor, identificado como Adán y con domicilio en la colonia Magisterial, asistía acompañado de un familiar. En un momento de distracción, el pequeño se introdujo en la alberca y, al perderlo de vista, comenzaron a buscarlo con ayuda de otros asistentes, encontrándolo en el fondo del agua.

De inmediato fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Básico Comunitario, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Un muerto y dos heridos, saldo de fuerte accidente
Un muerto y dos heridos, saldo de fuerte accidente

Un muerto y dos heridos, saldo de fuerte accidente

SLP

Redacción

Volcó un auto en la avenida SNM, en la Zona Universitaria

Procesan a dos individuos por secuestro
Procesan a dos individuos por secuestro

Procesan a dos individuos por secuestro

SLP

Redacción

Balean a cuatro jóvenes en la Col. Simón Díaz
Balean a cuatro jóvenes en la Col. Simón Díaz

Balean a cuatro jóvenes en la Col. Simón Díaz

SLP

Redacción

Se resistieron a un asalto por parte de delincuentes, los cuales pudieron fugarse

Comerciante enfrenta a extorsionadores y lo matan
Comerciante enfrenta a extorsionadores y lo matan

Comerciante enfrenta a extorsionadores y lo matan

SLP

Redacción

En el tiroteo, ocurrido en la colonia María Cecilia, otro más resultó herido de gravedad