Niño de dos años se ahoga en una alberca

TAMUÍN.- Un niño de dos años perdió la vida durante una fiesta infantil, luego de que en un descuido ingresara a la parte profunda de una alberca; cuando lo encontraron ya era demasiado tarde.

El fatal accidente ocurrió el sábado, poco antes del anochecer, en un salón de eventos sociales donde se llevaba a cabo la celebración.

Fuentes oficiales informaron que el menor, identificado como Adán y con domicilio en la colonia Magisterial, asistía acompañado de un familiar. En un momento de distracción, el pequeño se introdujo en la alberca y, al perderlo de vista, comenzaron a buscarlo con ayuda de otros asistentes, encontrándolo en el fondo del agua.

De inmediato fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Básico Comunitario, donde los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al hospital para realizar las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Legal.