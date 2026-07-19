Tadej Pogacar se lleva la 14ta. etapa del Tour

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LE MARKSTEIN.- Tadej Pogacar lanzó un ataque característico en la última subida del día para ganar el sábado la 14ta etapa del Tour de Francia y ampliar su contundente ventaja mientras persigue un quinto título.

La estrella eslovena alzó los brazos en el aire tras asegurarse su cuarta victoria de etapa en la carrera de este año y la 25ta de su trayectoria. Salvo lesión o contratiempo, una quinta corona del Tour parece cada vez más inevitable. Solo el belga Eddy Merckx, el español Miguel Indurain y los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault tienen cinco victorias en el Tour.

El compañero de Pogacar en UAE Emirates XRG, Isaac Del Toro, ha sido impresionante hasta ahora. El mexicano, de 22 años, terminó la etapa del sábado en segundo lugar y la esperanza francesa Paul Seixas fue tercero, por delante del dos veces campeón del Tour Jonas Vingegaard, a quien Pogacar vuelve a dominar en las grandes subidas.

"Lo intenté hoy", dijo Pogacar. "Me sentía bien". Pogacar ahora aventaja a Vingegaard por 4 minutos y 30 segundos en la clasificación general, con Remco Evenepoel a 5:04 en el tercer puesto y el joven Seixas, de 19 años, mejorando al cuarto lugar a 5:19 de Pogacar.

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El recorrido del sábado, de 155 kilómetros (96 millas), incluyó tres grandes ascensos de Categoría 1 —la segunda más dura en montaña— en la región de Alsacia y terminó en la estación de esquí de Le Markstein.

Tras la primera gran ascensión al Grand Ballon, un grupo de cinco iba al frente, incluido el ecuatoriano Richard Carapaz, mientras el numeroso grupo del maillot amarillo de Pogacar rodaba detrás cuando los ciclistas afrontaban el descenso bajo la lluvia.

Después de la segunda gran subida, nueve kilómetros de ascenso al Ballon d´Alsace, la diferencia con el grupo del maillot amarillo era de unos dos minutos. Pero con los compañeros de Pogacar marcando un ritmo alto en el pelotón, la ventaja se redujo a poco más de un minuto antes de la última gran subida del día al Col du Haag, que conducía a la meta.

Con Pogacar listo para atacar en cualquier momento, Vingegaard se pegó a su rueda mientras Carapaz se lanzó en solitario. Tras ser alcanzado Carapaz, Pogacar atacó cuando faltaban 1,6 kilómetros para coronar la subida y Vingegaard no pudo seguirlo.

"Estaba esperando los últimos dos kilómetros para ver si iba a haber algún movimiento", dijo Pogacar. "Uno por uno, los chicos se iban quedando, y me sentía bien".

Seixas se acercó a Vingegaard, con aficionados gritando y alineados a lo largo del recorrido peligrosamente cerca de los corredores.

"Debo dar las gracias a todos los aficionados que vinieron al borde de la carretera. Fue algo inolvidable", dijo Pogacar, de 27 años. "Te da un impulso adicional para llegar a la cima".

La 15ta etapa del domingo concluye con un temible ascenso HC (la categoría más dura) al Plateau de Solaison en los Alpes franceses, donde el incontenible Pogacar bien podría volver a atacar.

"Mañana es un poco más difícil", dijo. "Será un día duro para nosotros, pero estaremos listos para luchar".

La carrera, que concluye con su tradicional llegada en París el 26 de julio, tiene el lunes su segundo día de descanso.