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Texans adquieren a Marvin Harrison Jr. de Cardinals

Por AP

Octubre 12, 2026 03:00 a.m.
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Texans adquieren a Marvin Harrison Jr. de Cardinals
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      GLENDALE.- Los Texans de Houston lograron una gran victoria el domingo ante los Titans de Tennessee y luego recibieron una noticia aún mayor después: la ofensiva sumó al receptor abierto Marvin Harrison Jr. en un canje con los Cardinals de Arizona.

      Los Texans también recibieron una selección de séptima ronda del draft de 2027 en el acuerdo, mientras que los Cardinals sumaron selecciones de segunda y sexta ronda de 2027, según una persona familiarizada con el acuerdo, que habló bajo condición de anonimato porque aún no se habían anunciado los términos completos .

      El traspaso reúne a Harrison con el quarterback C.J. Stroud, quien fue su compañero universitario en Ohio State.

      El entrenador de los Texans, DeMeco Ryans, anunció el canje después de la victoria de su equipo por 26-3 sobre los Titans. Houston (1-4) concretó el acuerdo pese a estar a tres partidos de distancia en la AFC Sur, detrás de Jacksonville.

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      "Canjeamos por Marvin Harrison", manifestó Ryans para cerrar su conferencia de prensa en Nashville. "¡Nos vemos!"

      El receptor de los Texans Nico Collins celebró el canje, que resultó más sorprendente por el momento en que se dio que por la transacción en sí.

      "¿Eso es oficial? ¿Es oficial? Eso es lo que hay. Está genial, hermano", comentó Collins. "Me alegra que esté aquí. Otro creador de jugadas, otra capacidad. Pongámonos a trabajar".

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