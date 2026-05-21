Thunder iguala final del Oeste

OKLAHOMA CITY.- El Jugador Más Valioso volvió a lucir como tal, y las finales de la Conferencia Oeste están igualadas.

Shai Gilgeous-Alexander se recuperó de un discreto primer partido de la serie para anotar 30 puntos, Alex Caruso aportó 17 desde la banca y el Thunder de Oklahoma City venció 122-113 a los Spurs de San Antonio en el segundo duelo.

Chet Holmgren anotó 13 puntos, mientras que los suplentes Jared McCain y Cason Wallace sumaron 12 cada uno por Oklahoma City. El Thunder terminó con una ventaja de 57-25 en anotación desde la banca, además de una diferencia de 27-10 en puntos tras pérdidas de balón.

"Creo que todos jugamos mejor", consideró el entrenador del Thunder, Mark Daigneault. "Estaba confiado y sereno al respecto. No sabía si ganaríamos o perderíamos el partido, pero estaba bastante seguro, después de ver el primer juego y conocer a nuestro equipo, de que íbamos a salir y jugar mejor esta noche".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Stephon Castle anotó 25 puntos por los Spurs, que recibieron una aportación de 22 unidades de Devin Vassell, así como una noche de 21 tantos, 17 rebotes, seis asistencias y cuatro bloqueos de Victor Wembanyama.

El tercer partido está programado para el viernes en San Antonio.

"Los muchachos respondieron esta noche", dijo Gilgeous-Alexander. "Sabiendo lo que habría significado si perdíamos éste, mostramos la energía desde el salto inicial".

Isaiah Hartenstein — quien apenas jugó en el primer partido — tuvo 10 puntos y 13 rebotes por el Thunder, que mejoró a una foja de 14-5 después de una derrota esta temporada — y venció a los Spurs apenas por segunda vez en siete enfrentamientos.

La victoria no estuvo exenta de costo para el Thunder, que perdió al escolta Jalen Williams — quien ya se había ausentado de seis partidos en estos playoffs por una distensión en el tendón de la corva izquierda. La baja llegó en la primera mitad por una recaída del problema de isquiotibiales.

El Thunder reveló que fue rigidez, pero incluso eso pondría en duda la disponibilidad de Wiliams para el viernes.

Y los Spurs también terminaron golpeados. Ya sin el escolta estelar De´Aaron Fox por molestias de tobillo, San Antonio perdió a su reemplazo en la alineación titular — Dylan Harper — por una lesión en la pierna derecha después de sufrir un par de caídas incómodas en el tercer cuarto.