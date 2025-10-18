Tigres le da la vuelta al Necaxa

Tigres dio una gran exhibición de su poderío ofensivo, remontó al Necaxa 5-3 con una soberbia actuación de Juan Brunetta, quien marcó su primer triplete en su carrera, mismo que sirvió para catapultar a los regiomontanos al tercer lugar de la tabla.

Fueron los hidrocálidos los que pegaron primero. Tomás Badaloni tomó el balón en tres cuartos de cancha y cedió a la llegada por derecha de Diber Cambindo, quien definió con un potente disparo para el 0-1 al 18’.

El empate de los regiomontanos fue un auténtico poema. André-Pierre Gignac cedió de taquito para Ángel Correa, este hizo un amague con el cuerpo para quitarse a un rival y habilitó a Brunetta dentro del área, quien definió cruzado y de zurda para el 1-1 al 24’.

Pero Brunetta estaba en su noche inspirada y aprovechó un rebote que la zaga necaxista dejó botando en los linderos del área para prender el balón de volea de pierna derecha para colocarlo a la base del poste izquierdo para el 2-1 al 36’.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Necaxa tuvo capacidad de respuesta. Agustín Palavecino llegó a la línea de fondo por la banda derecha y metió una diagonal retrasada que Cambindo prendió dentro del área para cruzar a Nahuel Guzmán para el 2-2 al 45+2’.

Ozziel Herrera perforó por la banda izquierda, se quitó a su marcador, se posó dentro del área, pero vio mejor colocado a Brunetta por el centro y le cedió el esférico para que el argentino definiera el 3-2 con un potente riflazo al 45+5’.

Emilio Lara quiso pisar el balón en su área para salir jugando, pero el ‘Chicha’ Sánchez, mundialista mexicano Sub-20, le arrebató el balón y cedió de inmediato para Ángel Correa, quien terminó fusilando al arquero necaxista para el 4-2 al 63’.

Y los Rayos volvieron a responder. Cambindo habilitó a Ricardo Monreal en su llegada al área por la derecha y definió con un disparo raso y cruzado para el 4-3 al 72’.

El ‘Chicha’ Sánchez demostró que puede pelear el puesto de titular, desbordó por la izquierda, llegó a línea de fondo y metió un centro a corazón del área que Diego Lainez remató de cabeza para el 5-3 al 87’.