Tigres reciben al Puebla en jornada 4

México.- Tigres buscará seguir con su buena racha y, en el primer partido de la fecha 4, reciben a los Camoteros del Puebla en el estadio Universitario, el próximo viernes 8 de agosto.

Ubicados en la posición tres de la Tabla General y con el partido pendiente de la jornada 1, los Felinos suman 6 puntos resultado de dos triunfos seguidos, el más reciente frente al actual campeón del balompié nacional, Toluca.

Los dirigidos por Guido Pizarro, aprovecharon bien el parón por la Leagues Cup y vienen con buen ritmo luego de dos triunfos y una derrota, pero con los ánimos necesarios para sumar tres puntos en el torneo local.

Por su parte, Puebla logró su primer triunfo del torneo luego de imponerse por la mínima al Santos Laguna y, de momento, se ha alejado de la parte baja de la tabla general.

Con tres unidades, la Franja se sitúa en la posición 14 del Apertura 2025, y viene con las pilas cargas después del buen papel que desempeñó en la Leagues Cup, ganando dos de sus tres encuentros y superando en resultados a equipos más fuertes como América, Cruz Azul, Chivas y Monterrey.

El encuentro, pactado para este viernes, prometerá un duelo interesante, sobre todo porque ambas escuadras buscarán continuar con el nivel demostrado en el país vecino.

La última ocasión que estos equipos se enfrentaron fue en la Jornada 14 del Clausura 2025, cuando ninguno se hizo daño y empataron a cero.

El encuentro se llevará a cabo este viernes 8 de agosto en punto de las 21:00 hora centro, en el estadio Universitario.