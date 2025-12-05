Todo listo para la tradicional XXVI Carrera del Abrigo

La edición XXVI de la Carrera del Abrigo – Ursus Muñoz 2025 se realizará el próximo domingo 14 de diciembre, a partir de las 8:00 horas, en la Recreovía Carranza, donde se contemplan recorridos de 3 y 8 kilómetros. El evento, de carácter altruista, invita a la ciudadanía a participar caminando, trotando o corriendo bajo el lema “¡Este invierno, abriga a un hermano!”.

La carrera es organizada en esta ocasión por el Club Conejos Runners y la Fundación Ursus Muñoz, quienes convocan a la comunidad deportiva y al público en general a sumarse mediante un gesto solidario: la inscripción consiste en donar prendas abrigadoras, ropa o cobijas en buen estado o nuevas. No se requiere talla ni tipo específico, ya que las donaciones serán destinadas a familias de bajos recursos para apoyarlas durante la temporada invernal.

Esta tradicional carrera fue fundada por Ursus Muñoz Remolina, quien la encabezó durante 22 años. Tras su fallecimiento el 21 de mayo de 2022, el proyecto continúa gracias al esfuerzo de sus hijos Imelda y Ursus Jr., así como de familiares, amigos y de Martha Delgadillo, quienes han mantenido vivo el espíritu solidario del evento.

En cuanto a las bases, la salida y meta estará ubicada en la esquina de Fray José de Arlegui y avenida Carranza. El recorrido de 3 kilómetros llegará hasta la Casa de la Cultura, mientras que los 8 kilómetros abarcarán hasta la calle Uresti, ambos tramos de ida y vuelta.

Al ser una carrera completamente altruista, no habrá categorías ni premiación, pues el objetivo principal es la recolección de prendas para quienes más las necesitan. Las donaciones podrán entregarse media hora antes del inicio en la zona de salida.

Para quienes deseen adelantar su donativo, pueden acudir a la tienda “Galería Caprichos”, ubicada en Iturbide 845, en el Centro Histórico, donde Martha Delgadillo recibirá la ropa o cobijas en horario de oficina.

Todo lo recolectado será entregado el mismo 14 de diciembre a autoridades municipales de Mexquitic de Carmona, quienes se encargarán de distribuirlo entre familias de escasos recursos para ayudarles a enfrentar el frío de la temporada.