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Toluca apaga la ilusión de Chivas

Los seleccionados aztecas Alexis Vega y Jesús Gallardo le dieron el triunfo

Por El Universal

Julio 19, 2026 03:00 a.m.
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Toluca apaga la ilusión de Chivas
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      México.- La tensión se sentía en todo el estadio. Cada paso de Alexis Vega hacia el manchón penal estuvo acompañado por abucheos de una afición que alguna vez lo tuvo como ídolo.

      Sin embargo, el atacante de Toluca no se dejó intimidar. Frente a Raúl Rangel y con todas las miradas encima, mantuvo la calma, respiró y ejecutó un cobro lleno de personalidad, definiendo a lo Panenka para silenciar las tribunas.

      El gol significó mucho más que una ventaja en el marcador. La anotación al minuto 43, terminó por sacudir anímicamente a Chivas, que perdió confianza en el terreno de juego tras verse abajo.

      Mientras Vega celebraba con sus compañeros, el Guadalajara se desconectó del encuentro y vio cómo Toluca tomó el control para encaminar una victoria (0-2) en el arranque del Apertura 2026.

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      Al equipo de Gabriel Milito le sirvió de poco tener mayor posesión del balón, estrenar a sus refuerzos y generar constantes aproximaciones sobre la portería de Luis García, quien respondió con seguridad para mantener su arco en cero.

      La ilusión de una mejor versión rojiblanca en el complemento se desvaneció rápidamente. Chivas volvió a cometer errores que terminaron por complicar su panorama y quedó con un hombre menos tras la expulsión de Ángel Sepúlveda.

      A pesar de la desventaja, Guadalajara vivió sus mejores minutos de la segunda mitad con los ingresos de Armando González y Jordan Carrillo, quienes aportaron dinamismo al ataque. La reacción no fue suficiente para evitar el segundo de la visita.

      Una jugada a velocidad tomó mal parada a la zaga rojiblanca y terminó por sentenciar el encuentro. Jesús Gallardo aprovechó los espacios al minuto 74 para ampliar la ventaja de Toluca, un golpe que terminó por derrumbar las aspiraciones de Chivas.

      El tanto silenció al Estadio Akron, apagó el ánimo de la afición local y confirmó una dolorosa derrota para el Guadalajara en su presentación dentro del Apertura 2026.

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