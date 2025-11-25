Defensa de Cowboys, de problema a fortaleza

ARLINGTON, Texas.- Dak Prescott participó en los tres touchdowns y realizó lanzamientos importantes en la serie que llevó al gol de campo ganador, mientras los Cowboys de Dallas remontaron un déficit de 21 puntos para vencer al campeón defensor y rival de la NFC Este, los Eagles de Filadelfia.

El quarterback estrella sabía por dónde empezar al intentar explicar la improbable remontada que mantuvo a Dallas (5-5-1) en la conversación de los playoffs, entrando en una semana corta antes de un encuentro de Acción de Gracias el jueves con Kansas City (6-5), el otro equipo del Super Bowl de la temporada pasada.

“Defensa, defensa, defensa, defensa”, afirmó Prescott después de romper el récord del club de Tony Romo en yardas por pase en la victoria 24-21 sobre los Eagles el domingo. “No habríamos ganado este juego sin las oportunidades que nos dieron una y otra vez”.

Prescott logró decirlo un mes después de que los Cowboys permitieran a una ofensiva de Denver, de nivel medio, anotar seis touchdowns en un lapso de siete posesiones completas durante la victoria de los Broncos por 44-22 y terminaran esa semana clasificados en el último lugar, 32º en defensa de pase y 31º en defensa de anotación y defensa total.

Aalgo significativo ha cambiado desde entonces. Los Cowboys utilizaron una de las dos selecciones de primera ronda adquiridas en el intercambio que envió al destacado cazamariscales Micah Parsons a los Green Bay Packers una semana antes de la temporada para obtener al destacado tackle defensivo Quinnen Williams de los Jets en la fecha límite de intercambios.

Dallas tiene un récord de 2-0 con Williams, comenzando con la victoria de la semana pasada por 33-16 sobre Las Vegas, en la que los Cowboys registraron los mejores números de la temporada.