Parques Tangamanga reportan 72 mil visitantes durante el fin de semana
La administración no precisó cómo se distribuyó la afluencia entre ambos espacios ni el método utilizado para contabilizarla
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Más de 72 mil personas acudieron durante el fin de semana a los parques Tangamanga I y II, informó la administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación.
Según el reporte oficial, los visitantes realizaron caminatas, actividades deportivas, reuniones familiares y recorridos por las áreas verdes, en el contexto del periodo vacacional de verano.
Entre los espacios con mayor afluencia estuvieron el Parque Japonés y DinOasis Aqua Park, aunque la dependencia no proporcionó cifras desglosadas por sitio ni especificó el mecanismo empleado para contabilizar a los asistentes.
La administración señaló que los parques permanecen abiertos diariamente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche y cuentan con labores de limpieza, conservación, vigilancia y atención al público.
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Tampoco se informó si durante el fin de semana se registraron incidentes, restricciones de acceso o cierres temporales en alguna de las instalaciones.
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