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Parques Tangamanga reportan 72 mil visitantes durante el fin de semana

La administración no precisó cómo se distribuyó la afluencia entre ambos espacios ni el método utilizado para contabilizarla

Por Pulso Online

Julio 20, 2026 01:04 p.m.
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Parques Tangamanga reportan 72 mil visitantes durante el fin de semana
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      Más de 72 mil personas acudieron durante el fin de semana a los parques Tangamanga I y II, informó la administración de los Centros Estatales de Cultura y Recreación.

      Según el reporte oficial, los visitantes realizaron caminatas, actividades deportivas, reuniones familiares y recorridos por las áreas verdes, en el contexto del periodo vacacional de verano.

      Entre los espacios con mayor afluencia estuvieron el Parque Japonés y DinOasis Aqua Park, aunque la dependencia no proporcionó cifras desglosadas por sitio ni especificó el mecanismo empleado para contabilizar a los asistentes.

      La administración señaló que los parques permanecen abiertos diariamente de las 5:00 de la mañana a las 10:00 de la noche y cuentan con labores de limpieza, conservación, vigilancia y atención al público.

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      Tampoco se informó si durante el fin de semana se registraron incidentes, restricciones de acceso o cierres temporales en alguna de las instalaciones.

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