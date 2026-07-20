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Van cuatro al proceso interno del PAN por alcaldía capitalina

Verónica Rodríguez pedirá licencia al PAN, pero no al Senado, según informó

Por Ana Paula Vázquez

Julio 20, 2026 01:01 p.m.
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Foto: CDE PAN

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      Verónica Rodríguez Hernández solicitará este lunes licencia a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en San Luis Potosí para participar en el proceso interno mediante el cual el partido definirá a la persona que encabezará la coordinación municipal en la capital rumbo a la elección de 2027.

      La senadora precisó que permanecerá en su cargo legislativo al no existir obligación legal de separarse de esa función.

      La legisladora informó que cuatro perfiles buscarán la coordinación municipal: además de ella, participan el diputado local Rubén Guajardo Barrera, el diputado federal David Azuara Zúñiga y el empresario Marcelo de los Santos Anaya. Añadió que el periodo de registro concluirá esta semana.

      Explicó que el proceso interno contempla la realización de tres foros entre los aspirantes y una encuesta para definir a quien encabezará la coordinación municipal. Agregó que el PAN aún espera la designación de un delegado del Comité Ejecutivo Nacional, con quien se acordará la empresa encargada de levantar el ejercicio demoscópico y el calendario para el arranque formal de esta etapa.

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      En cuanto al proceso para la coordinación estatal rumbo a la gubernatura, Rodríguez Hernández señaló que el partido todavía no ha informado oficialmente quiénes quedaron registrados, por lo que dijo desconocer si el alcalde Enrique Galindo Ceballos formalizó su inscripción.

      La senadora informó que, una vez que haga efectiva su licencia, la presidencia estatal del PAN será asumida de manera provisional por el secretario general, Enrique Dahud Uresti, conforme a los estatutos del partido. En tanto, Rubén Guajardo y David Azuara adelantaron que continuarán en sus cargos de elección popular durante el proceso interno, al considerar que la legislación no les exige solicitar licencia.

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