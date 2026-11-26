¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Cuatro elementos de seguridad del estado fueron asignados como escoltas de la presidenta municipal, de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, como medida de protección, ante la reciente captura de Fausto Isidro "El Chapo Isidro", en cuya acción de las fuerzas especiales fallecieron cuatro elementos del Ejército y 17 civiles.

La alcaldesa señaló que fue por instrucciones de la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava para que le brindaran protección, pese a que ella se siente tranquila y continúa con sus actividades normales en su municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ramírez Montoya explicó que entiende el punto de vista de la gobernadora al pedir que se le asigne seguridad, dadas las circunstancias en las que se implementó la noche del viernes pasado un operativo en Guasave de fuerzas federales que llevaran a la captura de "un personaje".Dio a conocer que, hasta el momento, solo ella goza de un grupo de escoltas del estado por gestiones de la mandataria estatal, por lo que desconoce el tiempo que estos cuatro elementos la van a acompañar en todas sus actividades.Adelantó que el próximo viernes, la gobernadora interina, Graciela Domínguez, tiene programada una gira de trabajo por Guasave, para encabezar una mesa de seguridad y una serie de encuentros con empresarios, comerciantes y miembros de la sociedad civil.Comentó que va a aprovechar la visita para plantearle la posibilidad de que se otorgue apoyos a las personas que resultaron afectados en su patrimonio, al ser despojados de sus vehículos e incendiados.