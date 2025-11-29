logo pulso
Por El Universal

Noviembre 29, 2025 03:00 a.m.
Toluca, por ‘nocaut’ a Bravos de Juárez

México.- El Toluca tiene más de un pie en las semifinales y parece que el partido de este sábado en La Bombonera es mero trámite, pero sería un error subestimar a los Bravos de Juárez y no esforzarse para sellar su pase a las semifinales del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Es una misión imposible para los fronterizos, que perdieron la ida en casa 1-2; pero no hay peor lucha que la que no se hace y deberán salir a pelear cada balón en busca de un gol que los ponga en la pelea.

Y es que incluso ganando por un gol de diferencia los de Juárez están eliminados; su victoria debería ser de dos goles de diferencia para pasar a semifinales.

Los de Antonio “Turco” Mohamed se saben calificados, pero deberán brindarse ante su público y buscar ganar la vuelta para confirmar su etiqueta de favorito al título.

Son pocos los argumentos a favor de los dirigidos por Martín Varini, y deberán finalizar su participación en el campeonato de la forma más digna posible, ya que calificar a la Liguilla fue de gran mérito.

El duelo Toluca-Bravos de Juárez está programado para jugarse a partir de las 19:05 horas de este sábado (tiempo del centro de México) en el estadio Nemesio Díez y se podrá ver tanto en el Canal 7 de TV Azteca como en el 5 de Televisa, además de las plataformas Fox y Vix.

