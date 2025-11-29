ESTRELLAS DE K-POP APOYAN A VÍCTIMAS DE INCENDIO EN HONG KONG

La banda de K-pop aespa y otras estrellas del pop surcoreano anunciaron una serie de donaciones para apoyar a las víctimas de un incendio en un conjunto de apartamentos en Hong Kong que cobró la vida de al menos 128 personas, en una de las tragedias más mortales de la ciudad.

El grupo femenino aespa afirmó que donará 500.000 dólares de Hong Kong (64.000 dólares estadounidenses) a la Cruz Roja de Hong Kong, según una publicación en su cuenta oficial de Weibo. Stray Kids prometió 1 millón de dólares de Hong Kong (129.000 dólares estadounidenses) a través de World Vision Hong Kong para dar alojamiento temporal y otro tipo de apoyo a los niños y residentes afectados.

SM y JYP Entertainment, dos de las mayores compañías de entretenimiento de Corea del Sur, donaron un total de 3 millones de dólares de Hong Kong (385.000 dólares estadounidenses) para dar ayuda de emergencia y recuperación ante desastres.

Otros grupos de K-pop que también prometieron donaciones son las “boy bands” Riize, EXO-CBX y KickFlip, que contribuyeron con 100.000 dólares de Hong Kong (12.900 dólares estadounidenses) a través de World Vision Hong Kong.

