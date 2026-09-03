Paquete Económico planteará "trazabilidad de IEPS en combustibles"

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En el Paquete Económico 2027 se propondrá la "trazabilidad del IEPS (Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) en gasolinas y diésel" para combatir huachicol fiscal, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Propuesta de trazabilidad del IEPS para combatir huachicol

"Queremos que el IEPS a los combustibles tenga trazabilidad, eso nos va a ayudar mucho con el tema, que ha disminuido mucho, pero todavía se presentan casos de huachicol que, por ejemplo, el IEPS que pagas a la hora de importación pueda tener trazabilidad a la hora de la distribución y hasta la venta en la gasolinera, en eso está trabajando el SAT, no puede ser de inmediato porque tiene que adecuarse el SAT, pero les adelanto, por ejemplo, esa es una de las propuestas. No es nuevo impuesto, obviamente, es el mismo que existe hasta ahora, pero que combate la evasión fiscal", explicó.

Paquete Económico 2027 y reducción de evasión fiscal

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En conferencia de prensa, dijo que el Paquete Económico 2027 se entregará al Congreso de la Unión el próximo 8 de septiembre, y uno de sus propósitos principales será tratar de disminuir la evasión fiscal.

"Vamos a esperar la próxima semana, ¿en qué consiste? Esencialmente disminuir la evasión, ese es el objetivo, lamentablemente todavía sigue habiendo problemas, se ha disminuido, pero de factureras y de evasión al fisco, entonces lo que queremos, bajo distintos mecanismos, es garantizar que no haya evasión. Sigue habiendo quien quiere hacer trampa, entonces, esencialmente tiene que ver con eso", expresó.