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Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic

El Ayuntamiento espera diálogo entre los quejosos y la SCT para resolver el conflicto

Por Redacción

Septiembre 03, 2026 09:46 a.m.
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Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic
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      Ayuntamiento de Mexquitic ha informado este jueves que se encuentran cerradas varias vialidades, debido a una manifestación en la carretera federal 49 (San Luis Potosí–Zacatecas).

      El bloqueo es justo a la altura de la comunidad La Virgen y Las Moras, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, evitar estas zonas en la medida de lo posible.

      El cierre se realiza para solicitar una solución a la SCT ante el retiro de líneas de transporte en algunas de sus comunidades.

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