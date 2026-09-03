Reportan bloqueo en carretera a Zacatecas, cerca de Mexquitic

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Ayuntamiento de Mexquitic ha informado este jueves que se encuentran cerradas varias vialidades, debido a una manifestación en la carretera federal 49 (San Luis Potosí–Zacatecas).

El bloqueo es justo a la altura de la comunidad La Virgen y Las Moras, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones, evitar estas zonas en la medida de lo posible.

El cierre se realiza para solicitar una solución a la SCT ante el retiro de líneas de transporte en algunas de sus comunidades.

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