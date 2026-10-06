Towns no ve avances para renovar contrato

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FILADELFIA.- Karl-Anthony Towns manifestó el lunes que las perspectivas de conseguir una extensión de contrato con los Knicks de Nueva York, los vigentes campeones de la NBA, antes del inicio de la temporada regular no pintan bien.

La noche inaugural contra los 76ers y la celebración de los Knicks por el izamiento del estandarte el 20 de octubre están a poco más de dos semanas.

Towns, quien cumplirá 31 años el 15 de noviembre, es elegible para un acuerdo de cuatro años por 276 millones de dólares. Tiene previsto ganar 57 millones de dólares esta temporada y cuenta con una opción de jugador de 61,1 millones de dólares para 2027-28.

Consultado al inicio del campamento de entrenamiento sobre cómo se sentiría si las negociaciones se extendieran a la temporada, Towns afirmó: "En esta situación, no hay ninguna comodidad que se pueda tener".

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Towns es seis veces All-Star y promedió casi 16 puntos y más de 10 rebotes por partido durante la primera conquista del título de los Knicks desde 1973. Considera que debería ser recompensado por su papel en la obtención del campeonato.

"Quiero hacer algo que pueda mantener al equipo unido y trabajar con los Knicks y que también me valore", declaró Towns a los periodistas antes del primer partido de pretemporada de los Knicks en Filadelfia.

El propietario James Dolan ha dicho que el equipo no entraría en el segundo umbral de gasto. El pívot Mitchell Robinson dejó Nueva York tras ocho temporadas para firmar un contrato de tres años en la agencia libre con el rival Boston.