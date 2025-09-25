Trepidante empate del Betis y Forest

Antony anotó un gol de último minuto para rescatar un empate 2-2 por el Real Betis contra el Nottingham Forest en la Liga Europa el miércoles, en el regreso del equipo inglés a la competición europea después de tres décadas de ausencia.

Igor Jesus anotó dos goles en la primera mitad para poner al Forest 2-1 arriba, pero Antony, exdelantero del Manchester United, marcó a cinco minutos del final para negar a los visitantes lo que hubiera sido su primera victoria bajo el mando de Ange Postecoglou desde que el extécnico del Tottenham asumió tras el despido de Nuno Espírito Santo.

El Forest alcanzó los cuartos de final de la Copa de la UEFA, antecesora de esta actual competición de segundo nivel, en la temporada 1995-96 y no había vuelto a los certámenes de Europa hasta ahora.

Jesus anotó su primer gol a los 18, tres minutos después de que Cédric Bakambu puso al Betis 1-0 arriba con un disparo alto desde dentro del área. Morgan Gibbs-White centró desde la derecha para que el delantero brasileño empujara el tanto del empate. Cinco minutos después, Jesus se lanzó al área para lograr de cabeza un segundo gol en su segundo duelo competitivo de inicio desde su transferencia del Botafogo en julio.

Postecoglou fue despedido por el Tottenham en junio a pesar de conquistar la Liga Europa, el primer trofeo de los Spurs en 17 años, después de su peor campaña en la Premier, hundidos en la 17ma plaza.

El Forest está en la Liga Europa en lugar del Crystal Palace, el ganador de la Copa de la FA inglesa, que fue degradado por la UEFA en un caso complejo relacionado con propietarios que tienen participaciones en múltiples clubes. El Crystal Palace jugará en el torneo europeo de tercera categoría, la Conference League.