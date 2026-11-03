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Trepidante triunfo de la Fiore sobre el Sassuolo

Por AP

Noviembre 03, 2026 03:00 a.m.
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Trepidante triunfo de la Fiore sobre el Sassuolo
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      ROMA.- Con una definición de primera del atacante argentino Franco Mastantuono en el tramo final del partido, la Fiorentina derrotó el lunes 4-2 a Sassuolo y puso fin a una racha de 52 días sin ganar que tenía al conjunto toscano en la zona de descenso de la Serie A.

      El marcador estaba igualado al descanso y volvió a empatarse a los 65 minutos gracias al segundo gol de Armand Laurienté para el local Sassuolo.

      Mastantuono, en su primera campaña en la Serie A tras llegar procedente del Real Madrid, anotó el gol decisivo a los 79. El mediocampista adolescente Víctor Valdepeñas sentenció el triunfo en el tiempo añadido.

      La Fiorentina, ya con su segundo entrenador de la temporada, no había saboreado la victoria desde el 11 de septiembre. El conjunto toscano ha ascendido al 16to puesto en la máxima categoría de 20 equipos.

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      Sassuolo sufrió su cuarta derrota consecutiva y quedó 17mo por diferencia de goles.

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