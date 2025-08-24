Triunfa Cruz Azul sobre el campeón

En un encuentro cerrado, de mucha fricción y escasas oportunidades claras, Cruz Azul logró una importante victoria por la mínima ante Toluca en el Estadio Olímpico Universitario, gracias a un cabezazo salvador de Luka Romero en la recta final del partido. El juvenil argentino apareció como revulsivo y terminó siendo el héroe de la noche para los dirigidos por Nicolás Larcamón, que se consolidan en los primeros puestos del Apertura 2025.

Durante gran parte del encuentro, el dominio fue alterno y la intensidad superó al buen fútbol. Ambas escuadras se mostraron imprecisas en el último tercio de la cancha, aunque Cruz Azul generó más aproximaciones, en especial por medio de Ignacio Rivero y Carlos Rodríguez, quienes obligaron en varias ocasiones al arquero Hugo González. Toluca, por su parte, apostó por contragolpes liderados por Alexis Vega, aunque sin mayor profundidad.

El primer tiempo terminó sin goles, pero no sin emociones. La Máquina rozó el tanto en varias ocasiones, incluyendo un disparo al poste de Rivero y un remate de cabeza de Ditta que pasó muy cerca. Toluca también tuvo sus momentos, principalmente con disparos lejanos de Héctor Herrera y Marcel Ruiz, aunque sin precisión.

La segunda mitad mantuvo el guion de mucha disputa y poco juego fluido. Larcamón movió sus piezas en busca de mayor dinamismo y encontró en Luka Romero la solución. El joven mediocampista ingresó al minuto 74 y apenas cuatro minutos después, se anticipó en el área y conectó un certero cabezazo al centro del arco tras un gran centro de Jesús Orozco. Fue el 1-0 que desató el festejo en la grada.

El gol de Romero encendió los ánimos de ambos equipos, lo que se reflejó en una ráfaga de tarjetas amarillas en el minuto 77, con amonestaciones para Rotondi, Barbosa y Juan Domínguez, este último también responsable de la falta que originó el tanto cementero. Toluca intentó reaccionar, pero no logró inquietar seriamente al portero Kevin Mier en los minutos finales.

Con este triunfo, Cruz Azul sigue sumando puntos importantes en su camino hacia la Liguilla y mantiene el invicto como local en el Apertura 2025. Toluca, por otro lado, continúa en una racha irregular tras su eliminación en Leagues Cup, y ve cómo se le complica el panorama en el torneo local. La noche, sin embargo, fue de Luka Romero, quien aprovechó su oportunidad para marcar diferencia y dar un golpe de autoridad en su proceso de consolidación.