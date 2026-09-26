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Triunfa Francia sobre Turquía; Kylian Mbappé salió lesionado

Por AP

Septiembre 26, 2026 03:00 a.m.
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Triunfa Francia sobre Turquía; Kylian Mbappé salió lesionado
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      El primer partido de Zinedine Zidane al frente de Francia terminó con un sabor amargo, ya que Kylian Mbappé se lesionó instantes después de marcar en la victoria 1-0 en Turquía.

      Michael Olise, el mejor pasador del Mundial 2026, filtró un gran pase y Mbappé, máximo goleador histórico de la Copa del Mundo, clavó un disparo raso en el minuto 54.

      Luego, Mbappé se sentó en el césped sujetándose la pierna izquierda a la altura de la rodilla y, en cuestión de minutos, Zidane tuvo que sustituirlo.

      Primera alineación de Zidane: 4-3-3. Mbappé estuvo por la banda izquierda y el también aspirante al Balón de Oro Ousmane Dembélé por el centro, con Olise en el extremo derecho y Rayan Cherki, del Manchester City, en el mediocampo.

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      Un inicio trabado dejó muchos pases fallidos de ambos lados, aunque el irregular estado del terreno de juego en el estadio Kocaeli Stadiuma, en Izmit, fue un factor.

      Cerca del final del primer tiempo, un disparo con efecto de Olise obligó a una gran atajada de Ugurcan Çakir, y el mediocampista Adrien Rabiot elevó el balón por encima tras una buena jugada de Cherki y Dembélé.

      El arquero francés Mike Maignan igualó la intervención de Çakir con una espectacular atajada a una mano ante un cabezazo picado de Ismail Yüksek. Luego, Çakir fue expulsado en el 87 por bloquear con el brazo un remate de Bradley Barcola cuando estaba fuera del área.

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