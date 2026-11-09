Triunfan Packers ante los Patriots

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FOXBOROUGH.- El mariscal de campo Jordan Love comandó una exhibición aérea impecable el pasado domingo para guiar a los Packers de Green Bay a una contundente victoria de 45-27 sobre los Patriots de Nueva Inglaterra. Love destrozó a la secundaria rival con 372 yardas por pase, tres envíos de anotación y un touchdown terrestre, liderando una ofensiva que acumuló 478 yardas totales.

El despliegue de poder ofensivo fue tan devastador que rompió una sequía histórica: la franquicia de Wisconsin no lograba registrar al menos 45 puntos y 450 yardas en un solo encuentro desde el 11 de noviembre de 1962.

Los grandes beneficiados del brazo de Love fueron sus receptores, destacando Christian Watson con siete recepciones para 171 yardas y un touchdown, y Matthew Golden, quien castigó a la defensiva con diez atrapadas para 164 yardas y una anotación. A la fiesta aérea se unieron Kaleb Johnson con una anotación por tierra y Savion Williams con otra atrapada en las diagonales.

El triunfo de los Packers (6-3) representó su quinta victoria en los últimos seis compromisos, consolidando su gran momento en la temporada gracias al dominio en las trincheras y al oportunismo de su unidad defensiva.

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El equipo de Green Bay aprovechó a la perfección los errores de Nueva Inglaterra (5-4) para cosechar 21 puntos derivados de cuatro pérdidas de balón provocadas, una línea donde brilló el profundo Xavier McKinney con dos intercepciones, respaldado por otra de Evan Williams. Además, los Packers lograron mitigar su mayor debilidad: llegaron al partido como el peor ataque terrestre de toda la NFL con un promedio de apenas 60.6 yardas por encuentro, pero respondieron con su mejor nivel al registrar 129 yardas por tierra.

Con este balance equilibrado en ambos lados del ovoide, Green Bay construyó una cómoda ventaja tempranera de 24-7 que sepultó las aspiraciones de los Patriots y los colocó firmemente en la pelea por los playoffs.