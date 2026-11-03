Tropieza Brujas Villa de Arriaga ante Magos

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La escuadra de Brujas cayó por marcador de 1-3 ante Magos Femenil, en encuentro correspondiente a la fecha 8 de la Liga TDP Femenil, disputado en la Unidad Deportiva 7 de Mayo. El partido reunió a una buena cantidad de aficionados y familiares, quienes alentaron a ambos conjuntos durante los 90 minutos. Las visitantes llegaron al compromiso sin conocer la derrota en el certamen y desde el silbatazo inicial asumieron la iniciativa, con un buen manejo del balón.

Durante la primera mitad, Brujas mostró solidez defensiva y, respaldado por las intervenciones de la guardameta Azul Hermosillo, consiguió mantener su portería en cero. Sin embargo, apenas al minuto 47, Valeria Aldana abrió el marcador para las visitantes con una gran jugada individual. Cuatro minutos después, al 51´, Yzetl Velázquez aprovechó una desatención de la defensa local para ampliar la ventaja a 0-2.

Tras los dos goles recibidos, Brujas reaccionó y comenzó a generar mayor presión sobre la salida rival. Al minuto 69, esa insistencia rindió frutos cuando Luz Ferreira, en una devolución demasiado fuerte hacia su propia guardameta y con dirección a portería, marcó un autogol que permitió a las locales acercarse 1-2. No obstante, la reacción duró poco, pues al 75´ María Aguilera anotó el tercer tanto de Magos Femenil para establecer el 1-3 definitivo.

Para este compromiso, Brujas alineó a Azul Hermosillo, Mariana Ramírez, Frida Barrios, Paloma Landa, Juliette Guerrero, Esmeralda Ramos, Valeria Martínez, Nina López, Lesly Capistrán, Natalia Guevara y Ana Morales. Durante el encuentro ingresaron Fernanda Martínez, Zahorí Núñez, América López y Abigail Barrientos. El cuerpo arbitral estuvo integrado por Tabatha Grimaldo como árbitra central, con Alejandro Grimaldo y Alfredo Chávez como asistentes. La próxima semana, Brujas volverá a jugar en casa, donde recibirá a Titanes de Querétaro.

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