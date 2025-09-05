UASLP por nuevos talentos deportivos

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), a través de su programa deportivo Águilas UASLP, lanzó la convocatoria dirigida a la comunidad universitaria para participar en las pruebas de selección de sus equipos representativos en 20 disciplinas, con el objetivo de captar nuevos talentos y fortalecer el deporte universitario.

Las actividades iniciarán el próximo 6 de septiembre, con la disciplina de Judo, a cargo de la coach Eli Carrizales, en la Sala de Combate de la Unidad Deportiva Universitaria a partir de las 09:00 horas. Ese mismo día, a las 12:30 horas, se realizará el Campo de Pruebas de Kickboxing, bajo la dirección del coach Víctor Ramos, en la Academia Acrópolis, ubicada en Av. Valentín Amador #898.

Posteriormente, el 9 de septiembre de 2025, será turno de la Halterofilia, con la supervisión del coach Uriel Montoya, en el Gimnasio de Halterofilia de la Zona Universitaria a las 11:00 horas. En cuanto al Handball, las fechas y horarios se darán a conocer en próximos días, para brindar oportunidad de participación a los estudiantes interesados en esta disciplina.

Además de estas pruebas, la convocatoria contempla Triatlón, Tochito, Tiro con arco, Tenis, Tenis de mesa, Tae kwon do, Futbol soccer varonil y femenil, Rugby 7s, Box, Beisbol, Atletismo, Softbol, Karate, Voleibol, Básquetbol varonil y femenil, así como Futbol bardas varonil y femenil.

Los aspirantes podrán integrarse a un grupo de WhatsApp mediante un código QR disponible en la convocatoria oficial, donde recibirán información detallada sobre requisitos, horarios y actualizaciones.