Un éxito el Medio Maratón UASLP 2025

La capital potosina vivió este domingo 28 de septiembre una auténtica fiesta deportiva con la realización del Medio Maratón de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 2025, que reunió a más de 12 mil corredores, consolidándose como el evento atlético más grande del estado. Por primera vez, la competencia se desarrolló de manera simultánea en San Luis Potosí, Matehuala y Ciudad Valles, fortaleciendo la identidad universitaria y la convivencia comunitaria.

Desde muy temprano, la Plaza de Fundadores se convirtió en epicentro del entusiasmo, donde familias, estudiantes, atletas y público en general se congregaron en un ambiente lleno de música, color y energía. El arranque de las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros estuvo encabezado por el rector de la UASLP, doctor Alejandro Zermeño Guerra, quien dio el chicharrazo inicial frente al histórico Edificio Central.

La iniciativa “Adopta un kilómetro” volvió a ser clave en el ambiente del recorrido: clubes, familias y grupos estudiantiles alentaron a los competidores con porras, tambores y aplausos que acompañaron cada tramo. La competencia se convirtió en un espacio de reencuentro y orgullo universitario, donde participaron atletas de más de 20 estados del país.

Resultados destacados: En el 21K, la categoría general femenil fue encabezada por Cindy Meza con tiempo de (01:19:07), mientras que en la rama varonil se impuso Ayrton Daniel Ledesma Fuentes (01:07:08). En la universitaria, triunfaron Johana Mares Frías (01:27:37) y Alejandro Emmanuel Hernández Zapata (01:12:29).

En el 10K San Luis Potosí, los ganadores generales fueron Elvia Beatriz Carranco Núñez (00:40:41) y Luis Ricardo Jiménez Arrieta (00:34:15), mientras que en la universitaria destacaron Silvia Aylin Rodríguez Sabalija (00:44:06) y Hugo Enrique Mireles Zárate (00:36:07).

El evento también marcó un hito histórico de inclusión, al contar por primera vez con la participación de una mujer en la categoría Libre Silla de Ruedas, donde Verónica Elizabeth González Guerrero (00:43:51) abrió camino para futuras generaciones de atletas con discapacidad.