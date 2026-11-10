Un éxito la Triple Corona "El Triunfo Legendario"

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Con la celebración de las finales y la coronación de las y los campeones de las distintas categorías, llegó a su conclusión la Triple Corona "El Triunfo Legendario", competencia ecuestre que reunió a destacados exponentes de la cala de caballo en la Arena Potosí. El máximo protagonista fue José Refugio "Cuco" Raya Quiroz, integrante del equipo RG2, quien sobresalió al conquistar los títulos de Futurity Profesional y Futurity Intermedio, además de conseguir el segundo lugar en la categoría Derby Profesional.

En el Derby Profesional, Fernando Ríos se quedó con el campeonato junto a su caballo "Caporal", al registrar una cala de 61 puntos. El segundo puesto fue compartido por Cuco Raya y Miguel Vega. Por su parte, en la categoría Amateur Mixta, Ximena Ledezma obtuvo el primer lugar con su ejemplar "Manzano", sumando 56 unidades, mientras que Fabián Villaseñor se impuso en la clasificación Intermedia con "Batman", gracias a una faena de 60 puntos.

En las categorías Futurity, Refugio Raya Quiroz confirmó su dominio al conquistar el título Profesional con "Smoky", con una destacada cala de 61 puntos. También se llevó el primer lugar del Futurity Intermedio montando a "Tamarindo", con la misma puntuación. En la rama Femenil Amateur, Natalia Bañuelos se proclamó campeona junto a su caballo "Zorro", al conseguir 59 unidades, completando así el cuadro de ganadores de la competencia.

Con este certamen concluyó la actividad ecuestre desarrollada durante el año en la Arena Potosí, que también recibió el NRHA Reining en agosto y el Campeonato Nacional Charro en octubre. La realización de estos eventos consolidó a San Luis Potosí como una sede relevante para la industria del caballo y la charrería, además de generar actividad económica y una importante derrama para distintos sectores de la entidad.

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