Un éxito lid atlética Ayúdanos a Salvar Vidas

En una mañana Soleada y con gran entusiasmo, más de 400 corredores se sumaron este domingo a la edición número 36 de la Carrera Atlética ¡Ayúdanos a salvar vidas!, evento con causa que tuvo como punto de salida y meta el andador central del Parque Juan H. Sánchez (Morales).

La justa atlética, organizada anualmente por el Patronato Pro Paciente Oncológico, tiene como objetivo recaudar fondos a través de inscripciones y donativos, mismos que se destinan al apoyo de tratamientos para niños y adultos con cáncer de la capital y del interior del estado, canalizados al Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

En esta ocasión, los participantes cubrieron recorridos de 3, 5 y 10 kilómetros por los alrededores del jardín y la Recreovía Carranza. Desde bebés en carreolas hasta jóvenes y adultos se hicieron presentes, la mayoría portando la playera conmemorativa en color azul. Pasadas las 8:00 de la mañana, todos partieron al mismo tiempo para completar sus distancias.

Al cruzar la meta, cada corredor recibió una medalla plateada, hidratación y el apoyo de familiares y amigos. Aunque no hubo premiación oficial, la empresa Tu Tiempo a Tiempo colaboró en el jueceo para registrar a los primeros lugares en cada distancia: 3 kilómetros Varonil: 1. Jorge Cardozo (libre), 2. César Uriel Zavala (libre), 3. Alonso Villarreal (libre). Femenil: 1. Ximena Guillén (Volt Team), 2. Karla Fernanda García (Volt Team), 3. Verónica García Espinoza (Ángel y Asociados).

En los 5 kilómetros Varonil: 1. Axel Azael Salas (Quintanilla Team), 2. Alejandro García Kaiser (Juma), 3. José Manuel Asan (La Loma CD). Femenil: 1. Lucero Castillo (libre), 2. Mirna Danel (libre), 3. Alicia Flores Castillo (libre).

Los 10 kilómetros Varonil: 1. José Emiliano Fabián (Geatron Team), 2. Eduardo Jasso (libre), 3. Pablo Sánchez (libre). Femenil: 1. María Margarita Pérez Contreras (Club Bodoquines), 2. Karen Leyva (libre), 3. Isabel Villanueva (Club Campestre de San Luis).

Como cierre de la jornada, se llevaron a cabo las tradicionales rifas entre los corredores inscritos, donde se entregaron tres bicicletas grandes, dos infantiles y diez cascos para ciclismo de montaña, gracias al apoyo de los patrocinadores.