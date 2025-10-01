Va el Tri Sub-20 por su pase

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana comenzó su participación en el Mundial Sub-20 con un empate (2-2) ante Brasil.

De último minuto, el Tricolor rescató un punto más que valioso contra La Verdeamarela, gracias a un soberbio cabezazo de Diego Ochoa.

El defensa central del FC Juárez apareció solo dentro del área para rematar un centro desde el tiro de esquina cobrado por Gilberto Mora y mandar el balón al fondo de las redes en el minuto 86.

Con su anotación, el equipo dirigido por Eduardo Arce sumó una unidad que le permite mantener viva la ilusión de clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo de Chile 2025.

Sobre todo, porque México se encuentra ubicado en el Grupo de la Muerte, es decir, en el más difícil de los seis que hay en esta edición del torneo de la especialidad.

La Selección Mexicana se encuentra junto al propio Brasil, España y Marruecos, por lo que avanzar a la siguiente ronda no será tarea sencilla.

En la Jornada 1 del Mundial Sub-20, el representante de África (CAF) derrotó (2-0) al de Europa (UEFA), por lo que se colocó en la cima de la tabla general.

Por tal motivo, México y Brasil ocupan las siguientes posiciones en el Grupo C por su empate en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, mientras que España está en el fondo tras no sumar puntos.

Este miércoles 1 de octubre, el Tricolor se enfrentará a La Roja, en un duelo más que importante porque se podría definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo Sub-20.

¿Qué necesita la Selección Mexicana para clasificar a octavos de final del Mundial Sub-20?

De momento, la Selección Mexicana Sub-20 tiene la ventaja de haber sumado un punto en su primer partido, por lo que panorama no luce tan complicada para instalarse entre las 16 mejores selecciones del mundo.

Una victoria sobre España le permitiría a México llegar a cuatro puntos, con la posibilidad de incluso pelear por el primer lugar del Grupo C y de dejar prácticamente eliminada a La Roja.

Una derrota no pondría en predicamento al equipo de Eduardo Arce, ya que es importante recordar que este Mundial Sub-20 avanzan a los octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

De esta manera, el Tri todavía depende de sí mismo para conseguir su boleto a los octavos de final, aunque sí tendrá que cuidar el tema de la diferencia de goles que será sumamente importante.