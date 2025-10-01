logo pulso
Asesinan a siete mexicanas al día

Estado de México encabeza víctimas de feminicidio

Por El Universal

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
Asesinan a siete mexicanas al día

Ciudad de México.- De enero a agosto de 2025, en México se registraron 444 víctimas de feminicidio y mil 426 homicidios dolosos de mujeres. Cada día del año han asesinado, en promedio, a 7.6 mujeres y niñas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Del total de violencia feminicida registrada, 372 víctimas tenían más de 18 años y 41 eran menores de edad. En enero se contabilizaron 59 feminicidios; en febrero, 46; marzo fue el mes más violento para ellas con 64 víctimas; en abril hubo 52; en junio se registraron 61; en junio, 59; en julio hubo 58 y en agosto pasado se documentaron 45 víctimas, según cifras del informe Víctimas de Delitos del Fuero Común 2025.

El Estado de México encabeza la lista de entidades con más víctimas de feminicidios, pues suma 40 en lo que va del año; le sigue Chihuahua con 30; Ciudad de México con 26; Morelos y Sinaloa con 25; Veracruz con 22; Tabasco con 20; y Chiapas, Jalisco y Tamaulipas con 19, respectivamente.

Juárez, Chihuahua es el municipio más violento para las mujeres a nivel nacional pues suma 13 feminicidios en lo que va del año. Le sigue Culiacán, Sinaloa, con 12; Centro, Tabasco y Tijuana, Baja California registraron ocho feminicidios en cada uno; mientras que en Benito Juárez, Quintana Roo y Reynosa, Tamaulipas suman siete delitos, respectivamente.

Entre otros delitos destacan las lesiones dolosas, con un total de 53 mil 92 víctimas durante 2025. Así como 2 mil 762 víctimas de extorsión, 105 secuestros, mil 589 víctimas de corrupción de menores y 341 casos de trata de personas. Además, van 180 mil 356 casos de violencia familiar, 4 mil 368 de violencia de género, 13 mil 955 de violación simple y equiparada.

