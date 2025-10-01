Guían Ohtani y Hernández victoria de Dodgers

LOS ÁNGELES.- Shohei Ohtani y Teoscar Hernández conectaron dos vuelacercas cada uno, Blake Snell recetó nueve ponches en siete sólidas entradas y los Dodgers de Los Ángeles vencieron el martes 10-5 a los Rojos de Cincinnati en el primer duelo de su serie de comodines de la Liga Nacional.

Tommy Edman añadió un cuadrangular a la causa de los Dodgers, quienes igualaron un récord de la franquicia en postemporada con cinco jonrones y lograron 15 hits, al poner en marcha su intento de convertirse en los primeros ganadores de Series Mundiales consecutivas en 25 años.

Ohtani, quien estableció un récord personal de 55 jonrones en la temporada regular, conectó un cuadrangular al inicio del primer inning. Su batazo, que disparó la pelota a 117,7 mph, llegó ante una recta de Hunter Greene, el as de los Rojos, a 100,4 mph.

Fue el lanzamiento más rápido sobre el que Ohtani ha conectado un jonrón en su carrera en las Grandes Ligas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El superastro japonés agregó un batazo de dos carreras y 454 pies contra Connor Phillips con dos outs en el sexto. Ohtani también se ponchó tres veces.

El único hit permitido por Snell en seis entradas fue un doble de Matt McClain por la línea de la antesala que eludió la zambullida de Max Muncy con dos outs en la tercera. Los Rojos anotaron dos carreras en el séptimo capítulo con un rodado del dominicano Elly de la Cruz y un doble de Tyler Stephenson.