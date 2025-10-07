logo pulso
Deportan a 171 activistas desde Israel

Por AP

Octubre 07, 2025 03:00 a.m.
Deportan a 171 activistas desde Israel

Jerusalén.- Las autoridades israelíes informaron que deportaron a Grecia y Eslovaquia a otras 171 personas detenidas por participar en una flotilla de ayuda con destino a Gaza , incluida la activista sueca Greta Thunberg .

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel publicó en la red social X que “los deportados eran ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos”. 

La publicación incluía fotos de Thunberg y otros activistas que vestían camisetas blancas y pantalones grises deportivos.

La activista sueca fue una de las docenas de deportados que aterrizaron en Atenas el lunes por la tarde. Multitudes de simpatizantes se reunieron en el Aeropuerto Internacional Eleftherios Venizelos y corearon “¡Liberen, liberen a Palestina!” Mientras los activistas desembarcaban.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“¡Que esta misión tenga que existir, es una vergüenza! ¡Es una vergüenza!”, declaró Thunberg a periodistas y manifestantes poco después de llegar. “Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre el maltrato y abusos (que padecieron) en nuestro encarcelamiento, créanme, pero esa no es la historia”, agregó.

