Van Holmes, Harvey y Rea, a la agencia libre

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CHICAGO.- Los lanzadores derechos Clay Holmes, Hunter Harvey y Colin Rea se convirtieron en agentes libres el lunes, junto con el zurdo Caleb Thielbar tras declinarse sus opciones para seguir con los Cachorros de Chicago en 2027. El derecho Jacob Webb acordó un contrato de un año por 2,5 millones de dólares.

Holmes, de 33 años y adquirido de los Mets el 3 de agosto, acordó en diciembre de 2024 un contrato de tres años y 38 millones de dólares con Nueva York que incluía una opción del jugador por 12 millones de dólares para 2027.

Terminó 6-8 con una efectividad de 3,29 en 18 aperturas, incluidas marca de 2-4 con efectividad de 4,25 en nueve apariciones con Chicago. Su peroné derecho se fracturó el 15 de mayo cuando fue golpeado por una línea de 111,1 mph conectada por Spencer Jones, de los Yankees de Nueva York, y no regresó a las Grandes Ligas hasta el 8 de agosto.

Harvey tenía un contrato de un año por 6 millones de dólares que incluía un salario de 5 millones para 2026, y los Cachorros rechazaron una opción mutua de 8 millones con una compensación de rescisión de 1 millón.

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El lanzador de 31 años trabajó apenas cuatro innings en cuatro apariciones, la última el 8 de abril, y luego ingresó en la lista de lesionados por inflamación en el tríceps derecho.