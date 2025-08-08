Venus Williams cae en Cincinnati
La tenista estadounidense Venus Williams, quien regresó al tenis el mes pasado después de estar fuera del deporte por más de un año, cayó el jueves ante la española Jessica Bouzas Maneiro por 6-4, 6-4 en la primera ronda del Abierto de Cincinnati.
Lo próximo para Williams, ganadora de siete títulos individuales de Grand Slam, es el Abierto de Estados Unidos, donde recibió una invitación especial junto a Reilly Opelka para jugar dobles mixtos a partir del 19
de agosto.
Williams ha ganado 14 títulos de dobles de Grand Slam con su hermana Serena y otros dos en dobles mixtos.
Bouzas Maneiro, quien ocupa el 51er puesto del ranking y no había nacido cuando Williams ganó sus primeros cuatro títulos de Grand Slam, avanzó a su primer partido de cuartos de final de un WTA 1000 la semana pasada en Montreal.
Con el apoyo del público, Williams presionó a la española de 22 años, pero tuvo dificultades con su saque.
