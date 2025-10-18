logo pulso
Verstappen en la ‘pole’ del sprint

Donde Alonso y Sainz saldrán sexto y séptimo, respectivamente

Por EFE

Octubre 18, 2025 03:00 a.m.
A
Verstappen en la ‘pole’ del sprint

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la ‘pole’ este sábado en el sprint del Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, en el Circuito de las Américas de Austin (Texas); donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) arrancarán sexto y séptimo, respectivamente.

Verstappen, de 28 años, dominó este viernes la calificación reducida (‘sprint shootout’) al cubrir, en la decisiva tercera ronda (SQ3) y con el (en este caso) preceptivo neumático blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 143 milésimas; superando a los dos pilotos de McLaren. El inglés Lando Norris acabó segundo, a 71 milésimas de ‘Mad Max’; y el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 22 puntos sobre el anterior- tercero, a 380.

El doble campeón mundial asturiano se quedó a 767 milésimas de Verstappen y superó en sólo una a su compatriota, el madrileño Sainz, séptimo en la parrilla de este sábado. Ambos saldrán justo por detrás del sorprendente alemán Nico Hülkenberg (Kick Sauber) -cuarto este viernes- y del inglés George Russell (Mercedes).

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton sale octavo, por delante del tailandés Alex Albon -el compañero de Sainz en Williams- y del otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc. 

