Verstappen gana el GP de Singapur

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El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó el nocturno Gran Premio de Singapur, el decimoséptimo del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito urbano de Marina Bay.

Verstappen, de 29 años, elevó a 73 su propia tercera marca histórica de victorias en la F1 al lograr su primer triunfo en Singapur, el segundo (seguido) de la temporada. En una carrera en la que se impuso por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes); que, al acabar tercero, reforzó aún más su muy sólido liderato.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron decimocuarto y decimosexto, respectivamente, una carrera que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) concluyó decimoséptimo; y de la que se retiró el argentino Franco Colapinto (Alpine). Los McLaren del inglés Lando Norris -último campeón del mundo- y el australiano Oscar Piastri cruzaron la meta en cuarto y en quinto lugar en la tradicional carrera nocturna que se disputó este domingo en la muy calurosa y aún más húmeda Marina Bay.

Justo por detrás de ellos se clasificó el otro Ferrari, el del séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton. El neozelandés Liam Lawson (RB) acabó séptimo, un puesto por delante del alemán Nico Hülkenberg (Audi).

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Antonelli, con 20 años el líder más joven de todos los tiempos, lidera ahora el Mundial con 340 puntos, 102 más que su compañero, el inglés George Russell -que remontó diez puestos para acabar noveno- y podría proclamarse de forma matemática campeón del mundo en el próximo Gran Premio, el de Estados Unidos, dentro de dos semanas y en Austin (Texas).

El francés Isack Hadjar (Red Bull), que firmó la remontada del día, avanzó doce posiciones para acabar décimo y capturar el último punto en liza en Singapur.