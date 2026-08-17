logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Almada destaca la labor de los jugadores de cantera

Siete jugadores surgidos del club participaron en el partido contra Atlético San Luis

Por El Universal

Agosto 17, 2026 09:20 a.m.
A
Almada destaca la labor de los jugadores de cantera
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      No importa quien juegue, en América cualquier futbolista que se encuentra dentro del plantel no desentona, lo dejó en evidencia el equipo, tras la victoria ante el Atlético de San Luis.

      América muestra confianza en cantera y jóvenes

      Las Águilas se plantaron sin sus mejores hombres en el campo y, pese a ello, dieron una de las exhibiciones más completas desde que Guillermo Almada asumió el banquillo.

      "La confianza, tener continuidad y no tener interrupciones con lesiones, porque eso le quita ritmo, le quita intensidad. Después, la confianza que uno como entrenador pueda darles", comentó el estratega uruguayo en la conferencia de prensa.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Ante el equipo potosino, fueron siete los jugadores surgidos de la cantera americanista, una muestra clara de que el charrúa confía en el talento de casa.

      "Nosotros contamos con ellos desde el inicio, los jóvenes. Tienen la misma oportunidad de jugar que los otros, porque han hecho un esfuerzo importante, están en buen momento. Y cuando necesitamos la frescura de partido, ellos han dicho ´presente´, así que nos congratula que estén un buen nivel y que sigan aprovechando".

      Almada aclara situación con Rafael Veiga

      Sobre la supuesta pelea con Rafael Veiga durante el partido de la Leagues Cup en Estados Unidos, Guillermo Almada fue contundente: "A veces sacan las imágenes de contexto", finalizó.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Almada destaca la labor de los jugadores de cantera
      Almada destaca la labor de los jugadores de cantera

      Almada destaca la labor de los jugadores de cantera

      SLP

      El Universal

      Siete jugadores surgidos del club participaron en el partido contra Atlético San Luis

      Fermín Rivera triunfa con su ganadería
      Fermín Rivera triunfa con su ganadería

      Fermín Rivera triunfa con su ganadería

      SLP

      Romario Ventura

      El matador potosino corta dos orejas en el festival taurino en Santa María del Río

      Santos del Potosí se hunde en casa
      Santos del Potosí se hunde en casa

      Santos del Potosí se hunde en casa

      SLP

      Romario Ventura

      La quinteta potosina pierde la serie ante los Soles de Mexicali

      Espanyol inicia torneo con el pie derecho
      Espanyol inicia torneo con el pie derecho

      Espanyol inicia torneo con el pie derecho

      SLP

      AP