Almada destaca la labor de los jugadores de cantera

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No importa quien juegue, en América cualquier futbolista que se encuentra dentro del plantel no desentona, lo dejó en evidencia el equipo, tras la victoria ante el Atlético de San Luis.

América muestra confianza en cantera y jóvenes

Las Águilas se plantaron sin sus mejores hombres en el campo y, pese a ello, dieron una de las exhibiciones más completas desde que Guillermo Almada asumió el banquillo.

"La confianza, tener continuidad y no tener interrupciones con lesiones, porque eso le quita ritmo, le quita intensidad. Después, la confianza que uno como entrenador pueda darles", comentó el estratega uruguayo en la conferencia de prensa.

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Ante el equipo potosino, fueron siete los jugadores surgidos de la cantera americanista, una muestra clara de que el charrúa confía en el talento de casa.

"Nosotros contamos con ellos desde el inicio, los jóvenes. Tienen la misma oportunidad de jugar que los otros, porque han hecho un esfuerzo importante, están en buen momento. Y cuando necesitamos la frescura de partido, ellos han dicho ´presente´, así que nos congratula que estén un buen nivel y que sigan aprovechando".

Almada aclara situación con Rafael Veiga

Sobre la supuesta pelea con Rafael Veiga durante el partido de la Leagues Cup en Estados Unidos, Guillermo Almada fue contundente: "A veces sacan las imágenes de contexto", finalizó.