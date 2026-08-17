Repartidor cae en bache y es atropellado

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Un joven repartidor de alimentos por aplicación resultó lesionado luego de caer en un bache mientras circulaba en motocicleta por la lateral de la avenida Salvador Nava Martínez, donde posteriormente fue atropellado por un vehículo.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas del domingo, cuando el motociclista circulaba por la lateral de la vialidad y al pasar sobre un bache perdió el control de la unidad.

El joven cayó sobre el pavimento justo cuando transitaba un vehículo, cuyo conductor no pudo evitar atropellarlo.

Automovilistas que circulaban por el lugar se detuvieron para auxiliar al repartidor y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se informó sobre la gravedad de las lesiones del motociclista.