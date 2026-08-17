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Morena cierra filas con Sheinbaum

Acusa a la oposición de apoyarse en presiones de EU

Por El Universal

Agosto 17, 2026 09:06 a.m.
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Morena cierra filas con Sheinbaum
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      Morena emitió un posicionamiento en el que pide al pueblo de México cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a las presiones que el gobierno de Estados Unidos ha hecho en temas políticos a su gobierno.

      "La Cuarta Transformación es un pacto de confianza con el pueblo. La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza la defensa de ese pacto. Por eso, cerrar filas con la presidenta es defender el mandato popular", señaló el partido guinda este lunes.

      En su mismo mensaje, Morena recriminó a la oposición su exigencia por iniciar investigaciones en contra de Andrés Manuel López Beltrán, luego de que el PAN aseguró tener elementos sobre presuntos vínculos de Andy con redes de tráfico de hidrocarburos.

      "La mafia del poder, en cambio, celebra cualquier presión contra nuestro país si considera que puede obtener de ella una ventaja política. Como no ha logrado recuperar la confianza del pueblo, pretende encontrar en el extranjero la fuerza que no tiene dentro de México.

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      "Quiere regresar al poder y restaurar el régimen de corrupción, privilegios y negocios al amparo del gobierno. Quiere recuperar desde fuera el lugar que el pueblo no le ha otorgado en las urnas. Por eso presenta cualquier presión extranjera como una derrota de la transformación y como un triunfo propio", reza el posicionamiento.

      Morena afirmó que acompañar a la presidenta Sheinbaum es "impedir que los intereses derrotados en las urnas pretendan regresar al poder mediante la presión y el apoyo del extranjero".

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