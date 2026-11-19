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México.- El zaguero central colombiano Willer Ditta renovará su contrato con Cruz Azul hasta 2029. El defensor se ha convertido en un elemento importante para la institución cementera, por lo que la directiva busca blindarlo y asegurar su permanencia.

El colombiano llegó a La Noria en 2023 y, desde entonces, ha conquistado dos títulos con los celestes. Fue una pieza fundamental para levantar el campeonato de la Concacaf en 2025, frente al Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria, y también tuvo un papel importante en el Clausura 2026, cuando el equipo dirigido por Joel Huiqui consiguió el título ante Pumas.

Por lo anterior, la directiva cementera trabaja para ampliar el vínculo contractual de Ditta, respaldada por sus actuaciones dentro del terreno de juego y su protagonismo en los últimos dos campeonatos del club.

Además, durante el pasado mercado de fichajes, su nombre sonó con fuerza como posible refuerzo de River Plate, así como de equipos del futbol de Arabia Saudita. Sin embargo, ninguna de las opciones llegó a buen puerto, por lo que Cruz Azul decidió anticiparse y asegurar la continuidad del colombiano antes de que pueda emigrar a otra institución.

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Cruz Azul se juega el liderato del Apertura 2026 ante Chivas

La última jornada del campeonato mexicano se disputará este fin de semana y uno de los encuentros más atractivos será el que protagonizarán Guadalajara y Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron. Ambos conjuntos buscarán quedarse con el liderato de la competencia para tener la ventaja de cerrar sus respectivas eliminatorias en casa durante la Liguilla.

Por su parte, La Máquina también tiene en la mira el bicampeonato bajo la dirección técnica de Joel Huiqui, por lo que intentará cerrar de la mejor manera la fase regular en su visita a Guadalajara.