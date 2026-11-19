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LAS VEGAS.- Cadillac mantendrá a Valtteri Bottas en su asiento para la temporada 2027 de Fórmula 1, dejando de lado al estadounidense Colton Herta antes del Gran Premio de Las Vegas. El anuncio se realizó el miércoles, un día antes del inicio de las prácticas en el Strip.

"Estoy entusiasmado por continuar este camino con Cadillac hasta 2027. Hemos sentado las bases, estamos aprendiendo y mejorando, y todavía queda mucho por venir", expresó Bottas en un comunicado. El finlandés de 37 años no ha sumado puntos en 20 carreras esta temporada, siendo su mejor resultado un 13.º puesto en China. Sin embargo, en su 14.ª campaña acumula 10 victorias y 67 podios en su trayectoria.

Aunque se especulaba con el ascenso de Herta en suelo estadounidense, el piloto californiano de 26 años continuará como piloto de pruebas y desarrollo. Pese a contar ya con los puntos necesarios para su Superlicencia, deberá esperar hasta 2028.

Por su parte, Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, destacó que la experiencia y el compromiso de Bottas aportan estabilidad al proyecto junto a Sergio "Checo" Pérez para la siguiente etapa del equipo.

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