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Dos sujetos que presuntamente se dedicaban a la distribución de estupefacientes en la capital fueron detenidos, en las últimas horas, en las colonias Julián Carrillo y Progreso.

Fueron elementos de la Guardia Civil Estatal quienes realizaron ambas detenciones de los dos hombres por su probable participación en actividades de narcomenudeo, además del aseguramiento de múltiples dosis de droga y una camioneta en cuyo interior se localizaron objetos conocidos como ponchallantas.

En la intervención en la colonia Julián Carrillo fue detenido Andrés "N", de 49 años, originario de Veracruz, a quien se le aseguraron varias dosis de una sustancia con características similares al "cristal", al menos 24 bolsas con hierba verde y seca con características propias de la marihuana y unas 32 dosis de una sustancia similar a la cocaína.

Además, durante los recorridos de vigilancia en la misma colonia, elementos estatales localizaron una camioneta Dodge Caravan, modelo 2007, color plata, que obstruía la circulación. Al realizar una inspección preventiva, encontraron en su interior aproximadamente 15 "ponchallantas", por lo que el vehículo y los objetos fueron asegurados.

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Por otro lado, en la Progreso, fue detenido Moisés "N", de 19 años, a quien se le encontraron 10 dosis de una sustancia con características similares al "cristal".

La corporación posteriormente informó que las dos personas detenidas, las sustancias y los indicios asegurados quedaron a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado aseguró que mantiene los operativos preventivos y de vigilancia para combatir las actividades delictivas.