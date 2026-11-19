¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

CIUDAD VALLES.- El INE acortó sus horarios sabatinos y lo hará válido a partir de este sábado 21 de noviembre.

De manera regular, los sábados el módulo de atención y las oficinas estaban abiertas desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, sin embargo, dentro de los logros que alcanzaron los trabajadores en el paro laboral del pasado lunes 9 de noviembre, lograron reducir las horas laborales del sexto día de la semana.

De acuerdo con la administración local, de lunes a viernes el horario de atención seguirá de ocho de la mañana a ocho de la noche, solo se modificará la atención durante los sábados.