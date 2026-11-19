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CLEVELAND.- Cam Spencer anotó 26 puntos, Taylor Hendricks sumó 20, incluido un par de tiros libres clave con 2,3 segundos por jugar, y los Grizzlies de Memphis establecieron un récord de la franquicia con su octava victoria consecutiva como visitantes, al superar el miércoles 124-121 a los Cavaliers de Cleveland. El novato Cameron Boozer aportó 18 puntos y siete rebotes, mientras que Cedric Coward también anotó 18. Los Grizzlies superaron su anterior marca como visitantes, de siete triunfos en fila, establecida en 2010.

Además, duplicaron el mejor inicio previo de Memphis como visitante en una temporada.

Donovan Mitchell consiguió 34 puntos por Cleveland, la primera vez esta temporada que encadena partidos consecutivos de 30 puntos. Jarrett Allen añadió 19 puntos y nueve rebotes.

Los Cavaliers habían ganado siete duelos seguidos a los Grizzlies antes de caer ante ellos por primera vez desde 2023.

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Una bandeja de Mitchell le dio a Cleveland una ventaja de 119-116 con 2:43 minutos por jugar, antes de que Memphis cerrara el partido con una racha de 8-2. Boozer dejó a los Grizzlies arriba de manera definitiva al encestar ambos tiros libres con 1:26 restante para tomar una ventaja de 120-119.