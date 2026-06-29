WhatsApp activa función para iniciar chats sin número

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En un intento por reforzar la privacidad de sus usuarios, la aplicación de mensajería WhatsApp anunció la llegada de los nombres de usuario, una nueva función que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número de teléfono.

La compañía informó que, a partir de esta semana, los usuarios ya pueden reservar un nombre de usuario, aunque la herramienta comenzará a implementarse de manera gradual en los próximos meses.

La nueva función está pensada para situaciones en las que las personas prefieren mantener su número privado, como al conocer a alguien en un evento, interactuar con un vecino o integrarse a un grupo de personas que no conocen personalmente.

WhatsApp dice adiós al número telefónico con nombres de usuario; así funcionarán

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Con esta actualización, cuando un usuario tenga activado su nombre de usuario y envíe un mensaje por primera vez a otra persona o empresa, su número de teléfono ya no será visible.

Por ejemplo, un padre de familia podrá unirse al chat del equipo de fútbol de su hijo sin necesidad de revelar su número telefónico a todos los integrantes del grupo. O si quieres que alguna persona te escriba por WhatsApp, bastará con darle tu nombre de usuario para que te escriba.

Para apartar un nombre de usuario, los usuarios deberán contar con la versión más reciente de la aplicación y seguir esta ruta:

Ingresa a "Ajustes" desde WhatsApp.

Da clic en "Cuenta"

Ahí aparecerá la opción de "Nombre de usuario". Elige con el que quieras que te reconozcan, recuerda que es el que darás en vez de tu número telefónico.

Al dar clic en "Guardar" la app te dirá si tú nombre de usuario está disponible. Si es así, tu nombre de usuario ya quedará reservado, sino te pedirá que busques uno nuevo.

La compañía indicó que la función se habilitará gradualmente en diferentes países y que los usuarios recibirán una notificación dentro de la aplicación cuando los nombres de usuario estén disponibles en su región.