Alcalde no debe "ponerse el saco" de la "herencia maldita", dice RGC
El gobernador señaló que seguirá llamando así a los que dañaron a San Luis en el pasado
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Luego que el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos rechazó que las administraciones pasadas priistas representan a la "herencia maldita", el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reviró que el edil no debe ponerse "el saco".
Matizó que el concepto acuñado al inicio de la administración estatal no se lo atribuye a los gobernantes emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino a quienes han dañado y sustraído recursos de la función pública.
En entrevista, refirió que, si Galindo Ceballos ha dañado a San Luis Potosí, entonces "sí debe ponerse el saco", de lo contrario, seguir con sus funciones y trabajo al frente del ayuntamiento capitalino.
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"Yo creo que el alcalde está mal y te voy a decir por qué está mal, porque la 'herencia maldita' son los que le han hecho daño a San Luis Potosí, que han sangrado a San Luis Potosí; que han vivido de la ubre del gobierno durante 30 o 40 años que estuvo la herencia maldita", remató.
Posterior a ello durante el evento de inauguración de la pavimentación de una vialidad de Soledad de Graciano Sánchez, adelantó que seguirá llamándole "herencia maldita" a las gestiones pasadas, porque "les duele que les digamos", remarcó.
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