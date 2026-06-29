Alcalde no debe "ponerse el saco" de la "herencia maldita", dice RGC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego que el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos rechazó que las administraciones pasadas priistas representan a la "herencia maldita", el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, reviró que el edil no debe ponerse "el saco".

Matizó que el concepto acuñado al inicio de la administración estatal no se lo atribuye a los gobernantes emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino a quienes han dañado y sustraído recursos de la función pública.

En entrevista, refirió que, si Galindo Ceballos ha dañado a San Luis Potosí, entonces "sí debe ponerse el saco", de lo contrario, seguir con sus funciones y trabajo al frente del ayuntamiento capitalino.

#SLP | Alcalde no debe "ponerse el saco" de la "herencia maldita", dice Ricardo Gallardo

Visita: https://t.co/xWHlvdUFXj pic.twitter.com/vMXYCxEVja — Pulso Online (@pulso_mx) June 29, 2026

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo creo que el alcalde está mal y te voy a decir por qué está mal, porque la 'herencia maldita' son los que le han hecho daño a San Luis Potosí, que han sangrado a San Luis Potosí; que han vivido de la ubre del gobierno durante 30 o 40 años que estuvo la herencia maldita", remató.

Posterior a ello durante el evento de inauguración de la pavimentación de una vialidad de Soledad de Graciano Sánchez, adelantó que seguirá llamándole "herencia maldita" a las gestiones pasadas, porque "les duele que les digamos", remarcó.

LEA TAMBIÉN Rechaza Galindo que el PRI sea herencia maldita Las pasadas administraciones construyeron al estado, señala el alcalde