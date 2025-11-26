logo pulso
Wizards rompen racha de derrotas

CJ McCollum anota 46 puntos, sus máximos números de la temporada

Por AP

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Wizards rompen racha de derrotas

WASHINGTON.- CJ McCollum logró el martes sus máximos números de la temporada, con 46 puntos y diez triples, y los Wizards de Washington nunca estuvieron en desventaja a lo largo de su camino hacia una victoria de 132-113 sobre los Hawks de Atlanta.

McCollum falló sólo tres veces desde más allá del arco y terminó a un triple de su marca personal y de un récord de la franquicia. Washington comenzó con un primer cuarto de 45 puntos y una primera mitad de 77

Ambas cifras fueron sus máximas de la temporada.

Alex Sarr sumó 27 puntos y 11 rebotes por los Wizards (2-15), quienes rompieron una racha de 14 derrotas consecutivas, a dos de un récord de la franquicia. Lograron su primera victoria en casa desde el 2 de abril, cuando se impusieron 116-111 a Sacramento.

Corey Kispert de Washington anotó 19 puntos antes de salir a mitad del tercer cuarto con una aparente lesión en la muñeca.

Kristaps Porzingis anotó 22 puntos y Onyeka Okongwu añadió 20 por Atlanta, que vio interrumpida su racha de dos victorias consecutivas en su peor derrota desde el 22 de octubre, cuando cayó 138-118 ante Toronto en el inicio de la temporada.

