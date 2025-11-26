logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Contratan nuevos policías, pero persiste rezago

Por Redacción

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Contratan nuevos policías, pero persiste rezago

CIUDAD VALLES.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó la contratación de siete nuevos agentes de la corporación, pero, de acuerdo con datos del área de  Recursos Humanos del Ayuntamiento, persiste un  déficit de 70 elementos.

Los datos del área de personal de la presidencia municipal, cuya directora es Smirna de la Garza Baldelamar, apuntan a que durante el mes de octubre pasado, hubo una contratación de siete nuevos elementos y que en este noviembre no ha habido altas en la corporación.

En anteriores ocasiones, en las diferentes fuentes informativas del Ayuntamiento se ha dicho que debería haber un policía por cada mil habitantes, sin embargo, el número de operativos ronda los 130, de acuerdo con cifras actuales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rehabilitan fachada de la Catedral
Rehabilitan fachada de la Catedral

Rehabilitan fachada de la Catedral

SLP

Jesús Vázquez

Difunde iglesia de Matehuala cambios generados por las obras

Corren por la inclusión
Corren por la inclusión

Corren por la inclusión

SLP

Jesús Vázquez

Circulan billetes falsos en Matehuala
Circulan billetes falsos en Matehuala

Circulan billetes falsos en Matehuala

SLP

Jesús Vázquez

Alertan por circulación de dinero apócrifo

Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca
Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

Pocas escuelas imparten inglés en la Huasteca

SLP

Redacción