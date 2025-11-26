Contratan nuevos policías, pero persiste rezago

CIUDAD VALLES.- La Dirección de Seguridad Pública Municipal realizó la contratación de siete nuevos agentes de la corporación, pero, de acuerdo con datos del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, persiste un déficit de 70 elementos.

Los datos del área de personal de la presidencia municipal, cuya directora es Smirna de la Garza Baldelamar, apuntan a que durante el mes de octubre pasado, hubo una contratación de siete nuevos elementos y que en este noviembre no ha habido altas en la corporación.

En anteriores ocasiones, en las diferentes fuentes informativas del Ayuntamiento se ha dicho que debería haber un policía por cada mil habitantes, sin embargo, el número de operativos ronda los 130, de acuerdo con cifras actuales.