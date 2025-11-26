logo pulso
Se aprecia peso mexicano frente al dólar

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Se aprecia peso mexicano frente al dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- La divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.38 pesos por dólar, lo que significó una apreciación de 0.64% o 12 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

El dólar al menudeo terminó este martes en 18.87 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.63% o 12 centavos por debajo del cierre del lunes.

El peso mexicano fue la segunda divisa más apreciada en la sesión y ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.34%, de acuerdo con el índice ponderado.

El debilitamiento del dólar estadounidense se debió a la expectativa de que la Reserva Federal recortará su tasa de interés el próximo 10 de diciembre, tras la publicación de datos económicos que respaldan esta decisión.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas frente al dólar estadounidense fueron: el zloty polaco con 0.77%, el peso mexicano con 0.6%, el won surcoreano con 0.55%, el yen japonés con 0.52%, el peso chileno con 0.49% y la libra esterlina con 0.47%.

El mercado de capitales mostró ganancias generalizadas a nivel global debido al optimismo de que la Reserva recortará su tasa de interés. El Dow Jones registró un avance de 1.43%, ligando tres sesiones al alza y siendo la mayor ganancia desde el 22 de agosto. El Nasdaq Composite mostró un aumento de 0.67%.

