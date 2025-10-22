Xolos de Tijuana reciben al Toluca

México.- Xolos de Tijuana tendrá este miércoles una dura prueba en sus aspiraciones de liguilla directa al enfrentar al líder del Apertura 2025, los Diablos Rojos del Toluca.

En partido correspondiente a la jornada 14, que se desarrollará en el estadio Caliente, se espera un gran juego, pues Xolos es un duro equipo en casa donde no ha perdido, con cuatro victorias y tres empates, y nen donde en sus últimos tres encuentros marcó 9 goles recibiendo tan sólo dos.

El equipo que dirige Sebastián “Loco” Abreu ha tenido buenos resultados en casa, consolidándose como uno de los mejores locales, aunque de repente tiene altibajos que hacen dudar de su eficacia.

Contando con la “joya” del torneo, Gilberto Mora, Tijuana busca un lugar entre los seis primeros para evitar el play-in, pero deberá sacar un resultado positivo, es decir, la victoria, ante un endemoniado equipo mexiquense.

“Loco” Abreu deberá hacer un juego perfecto, primero para tratar de controlar a jugadores como “Paulinho”, Marcel Ruiz y Alexis Vega, y después hacer daño a la de Diablos, de lo contrario se llevará una dolorosa derrota que lo aleje de sus aspiraciones.

Pero el rival también cuenta y de sobra, pues Toluca es el mejor del torneo, líder indiscutible y candidato favorito al título.

Antonio “Turco” Mohamed ha llevado al cuadro mexiquense a su máxima expresión y aunque ha señalado que aun le falta mejorar, no se le ve ningún defecto.