Estado

Apoya el DIF a familia afectada por incendio

El fuego consumió su casa en la colonia 2 de Enero

Por Redacción

Octubre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Apoya el DIF a familia afectada por incendio

CIUDAD VALLES.- El DIF Municipal tomó el caso de la familia que perdió su casa en la colonia 2 de Enero tras incendio, para apoyarles luego de la tragedia.

Bettina López Fernández, directora del Sistema Municipal explicó que durante la noche sus trabajadoras sociales ofrecieron pernoctar a la familia que perdió todo en un hotel del centro, pero prefirieron quedarse en el lugar del siniestro porque iban a llegar apoyos prometidos en redes sociales.

Comentó López Fernández, que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes inició diligencias para conocer la situación cotidiana de los menores de edad y refirió que habría apoyo en las necesidades primarias de la familia a partir de la desgracia que sufrieron.

